A prisão foi feita na Rodovia Washington Luiz

publicado em 28/07/2020

Maconha foi encontrada dentro de caminhão em Rio Preto (Foto: Arquivo Pessoal)

Um homem de 27 anos foi preso na noite desta segunda-feira, 27, ao ser flagrado transportando grande quantidade de maconha em um caminhão, na Rodovia Washington Luiz, em São José do Rio Preto.De acordo com informações do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), policiais abordaram o veículo com placas de Sertãozinho durante patrulhamento de rotina.Após o motorista demonstrar nervosismo e não saber explicar o motivo da viagem, os policiais vistoriaram o compartimento de carga e encontraram diversos tabletes de maconha escondidos.Ainda segundo a PRE, o suspeito permanece à disposição da Justiça.*G1.com