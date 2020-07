Depois que o ladrão fugiu, a funcionária chamou a Polícia Militar, que encontrou o ladrão dez minutos depois, nas proximidades da padaria

publicado em 21/07/2020

Ele foi preso e a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Jales (Foto: A Cidade)

Um homem armado com uma faca roubou uma padaria na manhã desta terça-feira (21) no centro de Jales (SP). Ele rendeu uma funcionária do caixa e fugiu levando parte do dinheiro do estabelecimento.

A padaria fica na Avenida Francisco Sales e o crime, segundo a polícia, foi por volta das 5h40. Depois que o ladrão fugiu, a funcionária chamou a Polícia Militar, que encontrou o ladrão dez minutos depois, nas proximidades da padaria.

Ele foi preso e a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Jales. A funcionária da padaria não se feriu. Segundo a PM, o homem está usando uma tornozeleira eletrônica.



*G1.com