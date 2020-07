Alguns locais também foram autuados pelo consumo de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos

publicado em 06/07/2020

Guarda Municipal também realizou operação na zona Norte de Rio Preto, em conjunto com a Secretaria da Fazenda (Foto: Divulgação)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Rio Preto registrou 67 autuações na noite de sábado, 4, em Rio Preto, por perturbação do sossego, aglomeração de pessoas e consumo de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos comerciais. No total, foram fiscalizados 87 locais em bairros diferentes da cidade.De acordo com a Guarda, os proprietários dos outros 20 locais foram orientados pelos agentes. As ocorrências foram realizadas em chácaras, condomínios e comércios.Além disso, a Guarda, junto à fiscalização da Secretaria Municipal da Fazenda, realizou operação no Jardim Paraíso, zona Norte da cidade. Segundo os agentes, 14 estabelecimentos foram fechados por falta de alvará. As irregularidades encontradas foram também por aglomeração de pessoas e consumo de bebidas no local.*Diário da Região