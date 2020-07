Arrastão do Bem envolveu toda a cidade, que demonstrou muita solidariedade e amor ao próximo

publicado em 14/07/2020

(Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Com mais de três mil habitantes, Floreal chama a atenção da região. A solidariedade, empatia, amor ao próximo e união são as características principais desta população totalmente do bem. No mês de junho, toda a comunidade se mobilizou para ajudar a Santa Casa de Votuporanga, referência para 53 cidades da região.O 2º Arrastão do Bem movimentou todos os setores. Voluntários da Prefeitura e da Câmara Municipal fizeram acontecer, pensando nas dificuldades do Hospital no combate à pandemia do Coronavírus (COVID-19).Pensando em facilitar a logística, pontos de coleta foram criados na unidade de saúde, na Câmara e no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). “No início, focamos em leite, item muito consumido na Instituição. Mas depois, com a grande demanda na Santa Casa, conseguimos expandir para mais alimentos como gelatina, bolacha, macarrão, temperos, pensando mesmo na alimentação de cada paciente”, contou o diretor municipal da Saúde de Floreal, Luís Alberto Bergamasco, mais conhecido como Beto.Ele destacou a solidariedade de todos. “Ficamos muito satisfeitos com o resultado. Mesmo sem o arrastão de casa em casa, cada munícipe entendeu a necessidade do Hospital e, prontamente, colaborou. Quero agradecer cada envolvido também na campanha, que fez doação e se dedicou. Nosso muito obrigado”, complementou.Com toda esta corrente, foram arrecadados 870 litros de leite, além de 16,5 quilos de macarrão, 14 caixas de chá, 131 gelatinas, 10 pacotes de orégano e 25 bolachas. Tudo foi entregue para o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes.O provedor do Hospital, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu Floreal. “Ficamos extremamente gratos por tamanha ajuda. Neste momento tão difícil, vocês foram fundamentais para a manutenção de nossos atendimentos, garantindo uma alimentação equilibrada. Vocês são exemplos de solidariedade”, finalizou