Priscila Cardoso sofreu queimaduras nos braços, pescoço, pernas e braços decorrente de acidente doméstico

publicado em 18/07/2020

A jovem teve queimaduras de terceiro grau após um acidente doméstico (Foto: Redes sociais)

Uma Fisioterapeuta de 32 anos morreu no final da tarde desta sexta-feira (17) após ser vítima de um acidente doméstico que provocou queimaduras de terceiro grau em diferentes partes do corpo. Ela estava internada no Hospital Austa, em Rio Preto.

Segundo o boletim de ocorrência, Priscila Souza Cardoso sofreu queimaduras no pescoço, tronco, braços e pernas após sofrer acidente com um queimador para rechaud.

O caso será investigado como morte suspeita e será encaminhado para abertura de inquérito no 1º Distrito Policial. O corpo da fisioterapeuta foi encaminhado para análise no Instituto Médico Legal e relatório será emitido em 30 dias.