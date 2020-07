Os casos tratados como suspeitos são 137

publicado em 30/07/2020

Fernandópolis registrou nesta quarta-feira, 29, mais 57 testes positivos de coronavírus. O município soma agora 1.159 infectados por Covid-19.

O informativo também aponta 2.649 testes negativos e 825 pacientes curados da doença. Os casos tratados como suspeitos são 137.

Conforme nova deliberação da Secretaria Estadual da Saúde, todas as pessoas com síndromes gripais serão testadas por meio da coleta de exames para o Covid-19. A testagem será realizada de acordo com o período de início dos sintomas, por PCR ou Teste Rápido. Portanto, a partir de quinta-feira, 9, o informativo 'Síndrome Gripal' passa a não constar mais no 'B.E.'

*O Extra.Net