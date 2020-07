A arma do crime não foi encontrada e dois suspeitos vão responder ao inquérito em liberdade.

publicado em 18/07/2020

Policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) apreenderam nesta sexta-feira, 17, dez munições calibre 38 na casa de um dos suspeitos de atirar na casa de um policial, no Residencial Macedo Teles, em Rio Preto, no dia 5 deste mês. Um segundo suspeito, residente no bairro Solo Sagrado, também foi alvo de mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça."Eles já estavam identicados, a gente fez as diligências e hoje encontramos as munições", armou o delegado da DIG responsável pelo inquérito policial, Paulo Buchala. "Eles confessaram o crime", completou. Segundo Buchala, os dois investigados disseram que não sabiam que a residência alvo dos tiros era de um policial. "Disseram que não o conhecia", arma.A arma do crime não foi encontrada. Os dois suspeitos vão responder ao inquérito em liberdade. Segundo o delegado, nenhum deles possui porte ou posse de arma de fogo, o que permitiria o armazenamento de munições em casa.Os disparos de arma de fogo contra a casa do policial ocorreram no domingo, dia 5 de julho, durante a noite. Ele estava em casa, mas não foi atingido pelos tiros. Em depoimento, ele armou que estava dentro da residência, quando ouviu três tiros disparados pela rua.Um dos tiros acertou o portão da garagem do policial e os outros dois no portão dentro da casa. Vizinhos relataram à polícia que notaram uma motocicleta passando na frente da casa da vítima, mas não conseguiram informar as características dos suspeitos.O local possui câmeras de segurança, o que ajudou a polícia a investigar o crime. A casa passou por perícia, mas os laudos com os resultados do trabalho dos peritos ainda não saiu. As investigações continuam até a conclusão do inquérito.*Diário da Região