Apesar de ter contabilizado quatro casos positivos do novo coronavírus nos últimos três dias, a Prefeitura de Fernandópolis por meio da Secretaria de Saúde destacou nos dias 15 e 16 de julho que devido ao grande fluxo de atendimentos no Instituto Adolfo Lutz estava havendo a demora no envio dos resultados, o que gerou um acúmulo de casos classificados como suspeitos não inseridos nos boletins das respectivas datas.

Quinta-Feira

No Boletim da quinta-feira, 16, a prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que o município contabilizou na referida data, 213 pacientes com suspeita de coronavírus aguardavam resultado de exames e que devido ao grande fluxo de atendimentos no Instituto Adolfo Lutz estava havendo a demora no envio dos resultados, o que gerou um acúmulo de casos classificado como suspeitos.

Ainda segundo o Boletim da referida data, também foram registrados nove casos de Covid-19 no município e que dos pacientes que testaram positivo, 531 já haviam recebido alta médica, 293 estavam sendo acompanhados pelos profissionais da Saúde e 15 haviam morrido devido a infecção pelo novo coronavírus.

Sexta-feira

Já no Boletim da última sexta-feira, 17, a prefeitura informou que foram registrados mais 21 casos positivo de coronavírus. Porém, ressaltou que em decorrência do aumento de testes coletados nas cidades da região noroeste do estado de São Paulo, o IAL - Instituto Adolfo Lutz - apesar de todos os esforços, tinha registrado um grande acúmulo no decorrer da semana. Por isso, vários resultados de exames para Covid-19 ainda não haviam sido repassados para os municípios, o que inclui Fernandópolis. Desta forma, haveria um considerado aumento do número de suspeitos a serem repassados aos municípios da região.

Sábado

Sem informar o considerado aumento do número de suspeitos citados no boletim do dia anterior, no sábado, 18, a prefeitura por meio da Secretaria de Saúde incluiu apenas um caso positivo no Boletim Epidemiológico, totalizando 861 pacientes infectados, mantendo-se em 15 o número de óbitos e subindo de 543 para 552 o total de pacientes curados.

Domingo

Ainda sem contabilizar os casos considerados entre os dias 15, 16, 17 e 18, a Prefeitura acrescentou apenas mais três casos positivos do novo coronavírus no boletim deste domingo, 19, totalizando 864 pacientes infectados, sendo que destes, 15 morreram em decorrência da doença, 565 estão curados e 284 seguem em tratamento.