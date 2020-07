Segundo o Fundo de Assistência Social, que administra a Área Azul na cidade, a paralisação foi feita como medida de segurança para as 25 funcionárias por causa do aumento da Covid-19

publicado em 18/07/2020

No início da pandemia, a cobrança da Área Azul foi suspensa por 80 dias e foi retomada recentemente (Foto: Reprodução/Correio de Santa Fé)

A cobrança da Área Azul, o estacionamento rotativo, em Santa Fé do Sul (SP) foi suspensa mais uma vez. O serviço tinha sido paralisado, voltou a funcionar e agora parou novamente.Segundo o Fundo de Assistência Social, que administra a Área Azul na cidade, a paralisação foi feita como medida de segurança para as 25 funcionárias por causa do aumento da Covid-19.No início da pandemia, a cobrança da Área Azul foi suspensa por 80 dias e foi retomada recentemente, mas nessa semana foi suspensa novamente por 30 dias.Até o dia 15 de agosto, o motorista não precisa pagar para estacionar no centro da cidade.Segundo a prefeitura, Santa Fé do Sul tem registrado praticamente um caso positivo de coronavírus em duas horas. A cidade tem 241 casos positivos, sendo que 95 estão curados e oito morreram.Neste fim de semana, começa a valer as novas regras do funcionamento do comércio, que só poderá funcionar durante a semana.O decreto assinado pelo prefeito Ademir Máschio deixa mais rígido do funcionamento e determina o fechamento até de alguns serviços essenciais aos sábados e domingos.Antes o comércio poderia funcionar o dia inteiro. Agora, no decreto, a partir desta terça-feira (14), vai funcionar das 9h às 15h. Depois desse horário, apenas por delivery ou drive-thru, isso inclusive para supermercados.No fim de semana nada deverá abrir, menos farmácia, padarias, restaurantes e postos de combustíveis. Os supermercados não vão poder abrir as portas. A determinação vai até o dia 27 deste mês.*G1.com