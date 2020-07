Os motivos da colisão ainda não foram revelados

publicado em 11/07/2020

Duas pessoas ficaram gravemente feridas após o veículo onde elas estavam se chocar contra o muro do condomínio Brasitália, na região sul de Fernandópolis. O fato aconteceu na madrugada deste sábado, dia 11.Os motivos da colisão ainda não foram revelados, mas o veículo VW/Fox, cor vermelha, ficou totalmente destruído, provocando um buraco no muro.Não há informações do sexo e idade das vítimas que foram socorridas em estado grave por uma unidade de resgate.*Região Noroeste