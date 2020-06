Campanha em prol da Santa Casa de Votuporanga irá beneficiar milhares de pacientes

publicado em 19/06/2020

(Foto: Reprodução/Santa Casa de Votuporanga)

Ter solidariedade é um compromisso com a cidadania do amor, da crença de que podemos mudar o mundo e fazer dele harmonia entre irmãos. E foi exatamente este propósito que movimentou Riolândia em maio.Toda a população se uniu em prol da Santa Casa de Votuporanga, referência em média e alta complexidades para 53 cidades da região. O Arrastão do Bem envolveu o comércio como pontos de coleta.Os moradores levaram os mantimentos em lojas. Além disso, houve uma ação especial em cada bairro, em cada residência, respeitando as orientações do Ministério da Saúde.A iniciativa foi desenvolvida pelos voluntários Gilberto dos Santos Silva, Sheilla Guedes Mota, Mônica Guedes Mota, Rodrigo Lopes Viana, Roberto Moraes Lobo e Nádia Eloísa Rodrigues da Silva. E o total de tamanho comprometimento? Uma tonelada para o Hospital votuporanguense.Os alimentos foram destinados para o Serviço de Nutrição e Dietética da Instituição, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. “Agradecemos imensamente a campanha. É uma grande arrecadação, fruto de muito trabalho e dedicação voluntária. Agradeço os organizadores, os lojistas e também a comunidade, que atenderam o chamado e prontamente nos ajudaram. Nosso muito obrigado!”, ressaltou o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana.