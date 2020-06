Atualmente, cidade tem 113 pacientes internados em hospitais com SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) - que pode ser ou não Covid-19

publicado em 04/06/2020

São José do Rio Preto (SP) registrou novos 45 casos de coronavírus nas últimas 24 horas e chegou a 806 infectados no total, desde o início da pandemia da cidade. A informação foi confirmada pela Secretaria da Saúde na manhã desta quinta-feira (4).Desse total, a cidade continua com as 23 mortes registradas e agora tem 473 curados para a doença. O coeficiente de incidência é de 175 infectados para cada 100 mil habitantes.Segundo a Secretaria de Saúde, 171 dos infectados são profissionais de saúde e 5.229 mil exames foram descartados. Foram 9.257 notificações para síndrome gripal e 6.035 foram testados.Rio Preto tem atualmente 113 pacientes internados com SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) – sendo coronavírus ou não. Confira abaixo o número de pessoas internadas até esta quinta-feira nos hospitais de Rio Preto.Austa – 9Beneficência Portuguesa – 16Hospital de Base – 21IMC – 1Santa Casa – 59Santa Helena – 5Outros – 2Segundo a Secretaria de Saúde, desde o início da pandemia em Rio Preto, 645 pacientes já tiveram alta em hospitais. Com os 113 pacientes internados atualmente, 758 pessoas já foram internadas em Rio Preto com problemas respiratórios.*G1