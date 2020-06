A maior cidade da região tem 1.334 casos confirmados, com 279 profissionais de saúde contaminados

publicado em 16/06/2020

A Secretaria de Saúde de Rio Preto confirmou entre domingo e segunda-feira, dia 15, mais 49 casos de coronavírus, totalizando 1.334. Nesses dois dias, foram contabilizados mais três óbitos, de três mulheres com 77, 80 e 89 anos, todas com comorbidades, ou seja, doenças de base que podem ter se agravado com coronavírus.

No total, 40 pessoas morreram com Covid-19 na cidade desde o dia 12 de março, quando foi confirmado o primeiro caso. Na última semana, foram registradas onze mortes, mais do que o dobro que qualquer semana anterior, quando o máximo de óbito foram cinco.

"Esses casos não são inventados, estão aí para todo mundo ver. Está ocorrendo aumento, então tomem muito cuidado porque enquanto é número a gente vê de uma maneira, mas quando vira nome, parante, amigo, talvez seja um pouco tarde para tomar os cuidados que deveria ter tomado", afirmou o secretário de Saúde, Aldenis Borim, durante live transmitida pelas redes sociais da Prefeitura na tarde de segunda.

Ele reforçou a necessidade de que as pessoas fiquem em casa e adotem as medidas de prevenção ao vírus, como lavar as mãos e utilizar máscara. O médico diz que o aumento do número de casos era esperado por causa da abertura do comércio, que começou no dia 1º de junho, mas que esse crescimento não pode ser desenfreado, de modo que o sistema de saúde não consiga dar conta de todos os pacientes.

Borim destacou também que não adianta um indivíduo culpar o outro pelas atitudes. "Não adianta ter jogo de empurra-empurra. Todo mundo tem que fazer o seu papel, não é transferindo culpa para outras pessoas. Só resolveremos o problema quando todos estivermos unidos contra o coronavírus."

O médico disse que o colapso do sistema de saúde não acontece só por falta de leitos, mas também por carência de profissionais, dentre outros problemas. "Já estão escassas algumas medicações fundamentais para manter o paciente em respirador", pontuou. O Hospital de Base já suspendeu as cirurgias e exames eletivos para poupar esses remédios, que também estão acabando na Santa Casa de Rio Preto e outros hospitais da região.

A Secretaria de Saúde já registrou afastamentos por conta de infecções. Dentre os contaminados pelo vírus, 279 (21%) são profissionais de saúde. "Esses profissionais de saúde estão lá se expondo enquanto outro está fazendo festa com 30 pessoas. Estão meia-noite trabalhando sob perigo, não podendo abraçar um filho", afirmou Borim. "A população quando for fazer essas artes, lembra que tem lá mães e pais de família, enfermeiros, técnicos de enfermagem que estão cuidando da população. Pense nessas pessoas que você vai ver que seu papel de ficar em casa é muito pequeno perto do risco que elas estão correndo."

No domingo, 14, havia 162 rio-pretenses internados, sendo 99 em enfermaria e 63 em UTI. Eles têm coronavírus confirmado, suspeito ou descartado, mas foram diagnosticados com síndrome respiratória aguda grave (SRAG), doença pulmonar grave que demanda assistência hospitalar.

A Secretaria de Saúde de Rio Preto divulgou que a equipe do call center do coronavírus atendeu 7.559 ligações desde que começou a funcionar em 23 de março. O serviço é coordenado pela Saúde e tem o objetivo de orientar a população e tirar dúvidas quanto à Covid-19.

Equipamentos

O complexo Funfarme, que abrange Hospital de Base e o Hospital da Criança e Maternidade (HCM), recebeu na tarde da segunda, 15, dez respiradores do Governo do Estado de São Paulo. Os equipamentos vieram escoltados pelo batalhão de choque da Polícia Militar. A diretora administrativa do HB, Amália Tieco, e o superintendente financeiro da Funfarme, Robson de Pádua, receberam os equipamentos. A instituição é referência para cerca de cem municípios da região, atendendo aproximadamente 2 milhões de habitantes.

Coronavírus

RIO PRETO

1.334 casos confirmados

40 mortes

162 internados (incluindo casos positivos e suspeitos)

717 recuperados

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde

REGIÃO

3.943 casos confirmados

150 mortes

1.971 recuperados