publicado em 15/06/2020

(Foto: Freepik/Banco de Imagens)

Rio Preto confirmou mais uma morte pela Covid-19 e 37 novos casos neste domingo, 14, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde. A cidade tem agora 38 óbitos relacionados à doença e 1.322 casos positivos. Desse total, pelo menos 620 estão curados.

Segundo a Saúde, a 38ª vítima fatal do coronavírus na cidade é uma mulher de 77 anos que apresentava comorbidades, ou seja, doenças preexistentes que podem ter agravado seu quadro de saúde.

A pasta não informou quantos pacientes estão internados com Covid-19 neste domingo, no entanto, boletim diário divulgado pelo Hospital de Base aponta que a instituição tem 53 pacientes internados com a doença, sendo 20 em leitos de enfermaria e 33 na unidade de terapia intensiva (UTI). O HB tem ainda 22 pacientes internados com suspeita de Covid-19, que aguardam resultados de exames. Entre eles, há 19 em leitos de enfermaria e 3 em UTI.

A Santa Casa não ainda não divulgou o boletim deste domingo. Até sábado, 13, ao meio-dia, o hospital tinha 73 pacientes internados, sendo que 33 deles estavam aguardando resultados de exames para saber se estão com a doença.

*Diário da Região