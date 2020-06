Policiais rodoviários federais realizavam patrulhamento de rotina quando se depararam com o carro suspeito

publicado em 05/06/2020

Os dois revólveres foram apreendidos dentro do carro (Foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quatro homens que estavam armados na BR-153, trecho próximo a José Bonifácio. O motorista do carro, de 25 anos, foi detido por porte ilegal de arma e os outros três foram ouvidos e liberados.De acordo com a PRF, policiais realizavam patrulhamento de rotina pelo trecho quando o motorista de um Gol não obedeceu à ordem de parada e continuou seguindo pela via. Ele foi abordado mais à frente. No carro estavam o motorista e mais três homens. Dentro do veículo foram apreendidos dois revólveres.Ambos foram encaminhados à delegacia de José Bonifácio. O motorista foi preso em flagrante por porte ilegal de arma e direção perigosa. Os outros três homens responderão por associação criminosa, foram ouvidos e liberados.*Diário da Região