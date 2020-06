Evento acontecia em uma chácara na vicinal que dá acesso ao distrito de Engenheiro Schmitt

publicado em 15/06/2020

(Foto: Johnny Torres/Reprodução/Diário da Região)

A Polícia Militar interrompeu uma festa com aproximadamente 150 pessoas que acontecia em uma chácara na vicinal João Parise, que dá acesso ao distrito de Engenheiro Schmitt, na madrugada deste domingo, 14. Segundo informações do boletim de ocorrência, havia som alto e consumo de bebida alcoólica no local.

A realização de festas vai contra o decreto municipal que determina regras de distanciamento social para evitar a transmissão do coronavírus. Em Rio Preto, está proibida qualquer atividade que promova aglomeração de pessoas.

Uma jovem de 18 anos, apontada pela polícia como uma das organizadoras da festa, foi levada à Central de Flagrantes, onde foi registrado o boletim de ocorrência. Ela responderá perturbação do sossego e infração de medida sanitária preventiva. O caso será encaminhado ao 7º Distrito Policial.

*Diário da Região