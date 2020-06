Por meio de uma denúncia os policiais chegaram até o indivíduo; foram localizadas pedras de crack

publicado em 06/06/2020

Foram localizadas mais cinco pedras grandes do entorpecente, totalizando 50 g da droga (Foto: Reprodução/Policia Militar)

Na tarde desta sexta-feira (5) a operação policial ‘Rodovias Mais Seguras’ apreendeu grande quantidade de crack com o traficante identificado como V. F. de S. B. vulgo “Gordim”, em Ouroeste. Segundo as informações preliminares, a droga seria oriunda do Estado de MG.

De acordo com o divulgado, a equipe se direcionou para a moradia de V. após uma denúncia. Durante a abordagem ao indivíduo, viram de pronto duas pedras de crack sobre a mesa. Foi solicitado o apoio do Baep Canil para a busca com o cão farejador, antes mesmo de iniciar as buscas, o traficante indicou o local onde estaria o restante da droga.

Foram localizadas mais cinco pedras grandes do entorpecente, totalizando 50 g da droga. Além disso, os policiais encontraram uma balança de precisão, 2,160 reais e um celular.

Foi dada voz de prisão a V. F. por tráfico de drogas e se encontra a disposição da justiça.

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.br