Golpe foi aplicado durante a negociação da compra de uma moto

publicado em 17/06/2020

A vítima procurou a polícia e registrou boletim de ocorrência de estelionato (Foto: Reprodução/TGC)

Um motorista de 43 anos foi vítima de estelionatário ao tentar comprar uma moto, nesta terça-feira, 16, em Rio Preto. A vítima teve prejuízo total de R$ 6 mil.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o motorista viu um anúncio pela internet e combinou com o anunciante de ver o veículo na casa do cunhado do vendedor. Após fecharem negócio, o homem assinou o contrato e realizou a transferência para a conta do suspeito. Ao retornar para o local onde pegaria a moto, o suposto cunhado do vendedor informou que não havia recebido nenhum dinheiro, por isso não poderia entregar o veículo.

A vítima procurou a polícia e registrou boletim de ocorrência de estelionato.



*Diário da Região