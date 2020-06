A vítima é um técnico de 25 anos e a motorista do carro não é habilitada

publicado em 25/06/2020

A moto ficou danificada e o jovem sofreu lesões (Foto: Reprodução/Mídias Sociais)

Uma manicure de 26 anos atingiu uma moto no cruzamento das ruas Coronel Spínola de Castro e Rubião Júnior ao passar o sinal vermelho. A vítima é um técnico de 25 anos e a motorista do carro não é habilitada.



De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima seguia pela rua Coronel Spínola de Castro e o semáforo estava verde naquele sentido, mas quando passou foi atingido pelo carro.



Em contato com a autora do acidente, ela confessou que se confundiu ao tentar pressionar o pedal de freio e acabou acelerando o carro.



Ficou constatado que a jovem não é habilitada e o carro foi recolhido. Ela foi multada por falta de habilitação e licenciamento do veículo.



A moto ficou danificada e o jovem sofreu lesões. Ele foi atendido pelo resgate e encaminhado para a UPA Tangará.

*DLNews