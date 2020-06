Foi necessário uso de força física para conter e algemar o jovem

publicado em 29/06/2020

Um jovem de 21 anos, desempregado, foi preso na noite deste domingo (28) após agredir e ameaçar a mãe dele e os guardas civis que atenderam a ocorrência. O caso aconteceu no Parque Estoril.Segundo informações do boletim registrado pela polícia, a Guarda Civil chegou no local após denúncia de moradores, dizendo que o jovem estaria dentro de casa agredindo a mãe. Chegaram ao local e, assim que o autor os viu, foi na direção deles empurrando e xingando.Foi necessário uso de força física para conter e algemar o jovem. Mesmo assim ele continuava a xingar e a ameaçar os guardas civis de morte, dizendo ser membro do PCC (Primeiro Comando da Capital).Ele foi encaminhado para a delegacia e, muito agressivo, ainda na viatura ele chutava o interior do carro.A vítima de mãe do autor disse que não quis representar criminalmente contra ele e foi informada sobre o prazo de seis meses para fazê-lo caso decida.*DL News