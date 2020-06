74 pacientes estão curados da doença

publicado em 24/06/2020

Dos pacientes positivos já diagnosticados e informados, outras sete pessoas cumpriram o período de isolamento domiciliar de 14 dias (Foto: Divulgação/Prefeitura de Jales)

Todos funcionários e os idosos do Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo de Jales foram testados pela Vigilância Epidemiológica e os resultados foram negativos para a Covid-19.

?

Na atualização desta terça-feira, 23 de junho, nas últimas 24 horas, a Vigilância Epidemiológica recebeu 38 novas notificações de casos suspeitos no município. ?

?

O Boletim de hoje também informa que entre todos os casos notificados nas últimas 24 horas ou em datas anteriores e que aguardam resultados, 25 testaram como negativos para a doença. Outros 20 exames testaram positivos, sendo mulheres de 21, 23, 31, 32, 37, 39, 50, 51 e 58 anos; e homens de 30, 33, 34, 37, 41, 42, 45, 46, 52, 53 e 61 anos.? O total de casos agora é 150.

?

Dos pacientes positivos já diagnosticados e informados, outras sete pessoas cumpriram o período de isolamento domiciliar de 14 dias, conforme determinação do Ministério da Saúde, e tiveram alta médica, entrando para o quadro de curados/recuperados da doença por não apresentarem mais sintomas. Os demais estão sendo acompanhados pelos profissionais da Saúde.?

?

Na Ala de Síndrome Gripal da Santa Casa, específica para tratamento da Covid-19, o número de internados é:?



- Leito Clínico: 03 pacientes de Jales, 01 de Dirce Reis, 01 de Santana da Ponte Pensa, 01 de Urânia, 01 Turmalina e 01 de Brasília.?

?- UTI Pediátrica: nenhum internado.?

?- UTI Adulto: 01 paciente de Jales e 01 de Santa Salete.?

*O ExtraNET