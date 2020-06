O médico, que tem 65 anos, foi diagnosticado com a Covid-19 na quinta-feira, 18; nesse sábado, 20, ele precisou ser internado na UTI do HB

publicado em 22/06/2020

Diretor-executivo do Hospital de Base, Jorge Fares (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O diretor-executivo da Fundação Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto (Funfarme), Jorge Fares, continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com Covid-19. Segundo nota enviada pela assessoria de imprensa do Hospital de Base, ele está estável e em cuidados intensivos. A Funfarme é o complexo hospitalar que inclui o Hospital de Base, o Hospital da Criança e Maternidade e a Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp), além do Instituto Lucy Montoro e o Hemocentro.

Fares foi internado na manhã desse sábado, 20, na UTI do HB. O médico, que tem 65 anos, teve coronavírus confirmado na quinta-feira, dia 18, e foi encaminhado para a UTI por causa de sua idade e porque neste sábado apresentou níveis baixos de oxigenação no sangue.

*Diário da Região