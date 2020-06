O fato aconteceu na tarde de ontem, no final da rua 13 sentido Bairro

publicado em 10/06/2020

A morte foi instantânea, o corpo do idoso permaneceu debaixo das máquinas, enquanto a Polícia Militar aguardava a chegada da perícia (Foto: Reprodução/Voz das Cidades)

Da Redação

Um idoso morreu na tarde desta terça-feira (9), após tentativa de atravessar a linha férrea nas proximidades do centro de Jales. O fato aconteceu por volta das 15h, no final da férrea rua 13 sentido Bairro, local que dá acesso à uma escola da cidade.

Segundo as informações divulgadas, o idoso identificado como Wilson Dominicis, de 64 anos. Morava sozinho na cidade, no outro lado da linha Férrea rua 13, foi atingido pela composição da ALL ao atravessar, para ir a sua casa. A composição seguia sentido Jales à Santa Fé do Sul

A morte foi instantânea, o corpo do idoso permaneceu debaixo das máquinas, enquanto a Polícia Militar aguardava a chegada da perícia.