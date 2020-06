Um empresário de 32 anos levou um tiro no pé durante briga em uma festa no Parque dos Sabiás na madrugada de domingo (28)

publicado em 29/06/2020

A perícia foi até o local. O boletim de ocorrência foi registrado como lesão corporal (Foto: Reprodução/Pixabay)

Um empresário de 32 anos levou um tiro no pé durante briga em uma festa no Parque dos Sabiás na madrugada de domingo (28). Ele estava em uma festa e o autor dos disparos é um policial militar que também era convidado.Segundo informações do boletim de ocorrência, o caso aconteceu em uma chácara onde estava comemorando o aniversário da dona do local com várias outras pessoas. Os dois envolvidos teriam se desentendido, tendo a vítima partido para cima do policial.Ele teria pedido para que a vítima se afastasse, o que não aconteceu. O empresário ainda arremessou uma garrafa no policial, causando um corte na testa. Neste momento ele sacou a arma e disparou no chão para afastar o homem.Um dos disparos, porém, acertou o pé da vítima, que deixou o local e foi até o Hospital de Base para receber atendimento médico. O DLNews entrou em contato com o hospital para ter informações, mas ainda não obteve retorno.A perícia foi até o local. O boletim de ocorrência foi registrado como lesão corporal. A proprietária da chácara também responderá por infração de medida sanitária preventiva, já que causou aglomeração.*DLNews