Duas idosas, uma de 74 e outra de 75 anos, foram as vítimas

publicado em 12/06/2020

Os dados são da Secretaria de Saúde de Fernandópolis

A secretaria Municipal de Saúde de Fernandópolis confirmou nesta quinta-feira, 11, mais dois óbitos em pacientes que contraíram Covid-19. Foram duas mortes registradas em 24 horas.

Os falecimentos foram de uma idosa, de 74 anos, portadora de comorbidade. Ela estava internada na Santa Casa de Fernandópolis, vindo a óbito na manhã de quinta-feira. Horas depois outra idosa, de 75 anos, moradora de Fernandópolis, que estava hospitalizada em Rio Preto para tratamento médico, também morreu.

Com as duas mortes a cidade vizinha chegou a três óbitos confirmados por coronavírus, além de 180 casos positivos de Covid-19. Dos pacientes positivos, 70 pessoas estão recuperadas e as demais sendo acompanhadas pelos profissionais da Saúde.

* Com informações de Jornal Cidadão