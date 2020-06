A situação do coronavírus em Fernandópolis é crítica

publicado em 20/06/2020

(Foto: Jornal Cidadão)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA situação do coronavírus em Fernandópolis é crítica. A cidade vizinha ultrapassou ontem a marca dos 300 casos da doença e no mesmo dia atingiu a taxa máxima de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa local.Apenas ontem Fernandópolis registrou 23 testes positivos da Covid-19. Nos primeiros 19 dias do mês, já foram registrados 236 novos casos da doença em um ritmo que não tem desacelerado.O Boletim Epidemiológico de lá ainda aponta que outras 49 pessoas aguardam os resultados dos exames.A UTI própria para coronavírus da Santa Casa de Fernandópolis está com 100% de ocupação. São quatro pacientes confirmados e dois suspeitos para a doença. Outros quatro pacientes confirmados para Covid-19 estão na enfermaria. Dois casos suspeitos também estão internados na ala clínica.