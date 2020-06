Contraproposta do Estado prevê ampliar o horário de funcionamento do comércio para seis horas entra quarta-feira e sábado

publicado em 24/06/2020

De acordo com comunicado da Prefeitura divulgado nesta quarta, a contraproposta foi apresentada pelo secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi (Foto: Reprodução/Guilherme Baffi)

Governo faz contraproposta sobre mudança de horário no comércio em Rio Preto. A proposta apresentada pelo prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo (MDB), foi de abrir o comércio varejista e shoppings uma hora a mais por dias. Em contrapartida, o município adotaria "mini-lockdown", com fechamento do comércio às segundas-feiras e domingos.

De acordo com comunicado da Prefeitura divulgado nesta quarta, a contraproposta apresentada pelo secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, aumenta para seis horas o horário de funcionamento do comércio, com fechamento dos estabelecimentos de domingo a terça-feira.

"Nós aceitamos essa contraproposta, pois sabemos da importância em se preservar vidas. Agora aguardamos uma posição do Estado para saber se podemos seguir este plano", afirmou o prefeito.

Vinholi afirmou que irá se reunir com os membros do Conselho Executivo de combate ao coronavírus e que a resposta será dada o quanto antes "se possível ainda hoje", disse o secretário estadual.

Críticas

O presidente do Sincomércio de Rio Preto, Ricardo Arroyo, não poupou críticas a iniciativa. "A gente vê uma falta total de bom senso. Vamos ficar três dias fechados. Vai continuar tendo aglomeração", afirmou. Segundo ele, a proposta da Prefeitura de Rio Preto é a ideal, mantendo apenas dois dias de fechamento. "As pessoas vão continuar procurando o comércio para as necessidades delas", conclui



*Diário da Região