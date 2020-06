A droga foi apreendida na sexta-feira, 5, por equipe da Polícia Federal, com apoio de policiais militares de Fernandópolis

publicado em 10/06/2020

Os 490 quilos de cocaína apreendidos em aeronave interceptada no aeroporto de Fernandópolis na sexta-feira, 5, foram incinerados nesta quarta-feira, 10, em operação montada pela Polícia Federal de Jales, após autorização da Justiça de Fernandópolis.

A ação conjunta entre a PF e a PM teve início após o recebimento de informações indicando que uma aeronave havia sido interceptada e estava sendo escoltada pela Força Aérea Brasileira, e que havia determinação para aterrissagem na cidade de Fernandópolis/SP.

Equipes da PF e da PM deslocaram até o aeroporto municipal da cidade e conseguiram abordar e prender em flagrante delito por tráfico de drogas os dois homens e apreender diversos fardos com tabletes da droga no interior da aeronave que havia acabado de aterrissar. Dinheiro (aproximadamente R$ 9 mil), documentos e equipamentos eletrônicos também foram apreendidos.

Os presos, a droga e todo o material apreendido foram transportados até a sede da PF em Jales/SP para formalização da apreensão e das prisões. A aeronave também foi apreendida. Os presos serão conduzidos até a Cadeia Pública de Santa Fé do Sul/SP. (Com informações do Serviço de Comunicação Social da Polícia Federal de Jales)



Cidadão Net