publicado em 23/06/2020

Jorge Fares foi internado na manhã desse sábado, 20, na UTI do HB (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O diretor-executivo da Funfarme, Jorge Fares, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com Covid-19, no Hospital de Base de Rio Preto. De acordo com a assessoria de imprensa do HB, ele está estável, em cuidados intensivos e em previsão de alta.

Fares foi internado na manhã desse sábado, 20, na UTI do HB. O médico, que tem 65 anos, teve coronavírus confirmado na quinta-feira, dia 18, e foi encaminhado para a UTI por causa de sua idade e porque no sábado apresentou níveis baixos de oxigenação no sangue.



*Diário da Região