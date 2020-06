A maior parte delas tinham comorbidades e eram idosos

publicado em 11/06/2020

Cinco cidades da região registraram novas mortes por coronavírus nesta quarta-feira, 10. Com isso, chegou a 121 o número de vítimas que morreram na região da doença. A maior parte delas tinham comorbidades e eram idosos.

Em Mirassol, a Secretaria da Saúde confirmou a segunda morte por coronavírus na cidade. A paciente é uma mulher de 65 anos, com comorbidades, que estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base de Rio Preto, desde do dia 2 de junho. A primeira morte de Covid-19 na cidade foi de um idoso de 82 anos. A cidade já tem 49 casos positivos da doença.

Outra cidade que também confirmou morte foi Gastão Vidigal, cidade com aproximadamente 4,5 mil habitantes, que já contabiliza 40 casos positivos da doença. Nesta quarta-feira, 10, a cidade anunciou a sexta morte de Covid-19. Todas as vítimas na cidade tinham mais de 60 anos.