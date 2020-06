A parceria foi firmada durante audiência entre o secretário da Habitação, Flavio Amary, e o prefeito Carlos Roberto Achilles

publicado em 29/06/2020

Imóveis são destinados a famílias com 1,5 a 5 salários mínimos; prefeitura fará a doação do terreno. (Foto: Divulgação CDHU/Habitação)

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), braço operacional da Secretaria de Estado da Habitação, e a prefeitura de Américo de Campos assinaram convênio para a produção de 70 moradias de interesse social no município. A parceria foi firmada durante audiência entre o secretário da Habitação, Flavio Amary, e o prefeito Carlos Roberto Achilles, no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista. A reunião contou com a presença do presidente da CDHU, Reinaldo Iapequino, e de diretores da Companhia.

"É muito importante prosseguirmos com a produção de novas moradias no Estado para manter a economia ativa e atender as famílias mais necessitadas, diminuindo assim o déficit habitacional nos municípios", explicou o secretário Flavio Amary.

O novo conjunto habitacional será viabilizado por meio da modalidade Nossa Casa-CDHU. A prefeitura doará à Companhia os lotes dos terrenos devidamente registrados em cartório de imóveis para a construção das moradias. Caberá à CDHU a elaboração do levantamento planialtimétrico do terreno e o credenciamento para selecionar as empresas que executarão o empreendimento. A construção será financiada pela Caixa Econômica Federal.

Para o presidente da CDHU, Reinaldo Iapequino, a assinatura de novos convênios faz parte de uma ampliação da atuação do governo do Estado. "É muito importante que a gente tenha, dentro de um ambiente adverso, com a pandemia, a continuidade dos programas, das obras e a geração de empregos para que possamos mitigar os efeitos disso para a população mais carente".

"É um desafio para a administração atual. Todos julgavam que não conseguiríamos casas da Secretaria da Habitação. E nós quebramos esse tabu de 16 anos sem receber nenhuma moradia da CDHU", afirmou o prefeito de Américo de Campos, Carlos Roberto Achilles. Ele adiantou que as 70 casas vão ser construídas no terreno localizado final da avenida Américo Moreto, que já tem o projeto aprovado no Graprohab, com os lotes já registrados em cartório prontos para licitação das obras que vão beneficiar famílias do município.