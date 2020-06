Sete residentes e cinco funcionários incluindo o proprietário e a esposa da Casa de Repouso Bem Me Quer contraíram a infecção

Doze pessoas testaram positivo para infecção do coronavírus em uma casa de repouso localizada no bairro Jardim Universitário em Fernandópolis. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Fernandópolis que emitiu uma nota oficial sobre o fato.



Sete residentes e cinco funcionários incluindo o proprietário e a esposa da Casa de Repouso Bem Me Quer contraíram a infecção. Uma idosa segue internada em estado grave na UTI da Santa Casa de Votuporanga. Depois que a família recebeu informação de que ela não estava bem a filha chegou a realizar o exame em um laboratório particular e o resultado foi positivo.



A Prefeitura também confirmou a morte de uma idosa emitindo a seguinte nota:

“Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, informa que 12 pessoas da “Casa de Repouso Bem Me Quer” testaram positivo para o COVID 19. Sendo 07 residentes no local e 05 funcionários.



Uma das vítimas, uma idosa de 70 anos, diagnosticada na noite de segunda-feira, 29, veio a óbito na madrugada de hoje (ontem no caso). Ela tinha comorbidades. Todas as demais pessoais estão sendo acompanhadas pela Saúde municipal, em tratamento e isolamento.



Desde o início da pandemia, no mês de março, a Secretaria Municipal de Saúde realiza o trabalho de visitas e acompanhamentos em entidades e casas de repouso a fim de orientar sobre os cuidados essenciais para o combate ao coronavírus. A ação foi realizada na “Casa de Repouso Bem Me Quer” por diversas vezes.



Assim que constatado o primeiro caso da doença no local, todas as orientações foram repassadas aos proprietários e responsáveis.



Casos

A cidade vizinha registrou ontem, mais 26 testes positivos de coronavírus. O município soma agora 445infectados por Covid-19. O informativo também apontou 1019 testes negativos e 225 pacientes curados da doença. Os casos tratados como suspeitos são 27.



A Secretaria de Saúde monitora 118 casos de síndrome gripal com acompanhamento domiciliar.



A taxa de ocupação da UTI para covid-19 de lá já está em 100% há pelo menos três dias. Ontem o governo do estado anunciou o envio de cinco respiradores para a unidade.

