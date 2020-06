Apreensão é uma das 10 maiores da história do policiamento rodoviário do estado de São Paulo e aconteceu na noite desta sexta-feira (12) na rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Guapiaçu

publicado em 13/06/2020

Parte da carga de maconha que estava escondida em um fundo falso do caminhão tanque (Foto: Divulgação/ Polícia Rodoviária Estadual)

Um caminhão tanque transportando aproximadamente 6,8 toneladas de maconha foi apreendido na noite desta sexta-feira, dia 12, no quilômetro 165 da rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Guapiaçu. A apreensão de entorpecentes desta sexta é uma das dez maiores da história do policiamento rodoviário do estado de São Paulo.Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), durante patrulhamento pela rodovia uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) abordou uma caminhonete com placas de Nioaque (MS). Durante averiguação, os policiais suspeitaram que o condutor do veículo estaria realizando a função de batedor de um carregamento de entorpecentes.Na sequência, na rodovia, a equipe avistou um picape a frente de um caminhão tanque com placas de Orleans (SC). Na tentativa de abordagem, o condutor da Picape tentou fuga, mas quando viu que seria alcançado abandou o carro e fugiu a pé às margens da rodovia. Os policiais chegaram a fazer buscas, mas não o encontraram.Já o motorista do caminhão tanque foi abordado e durante vistoria os policiais encontraram um fundo falso no tanque do veículo, onde estava escondido diversos tabletes de maconha. Ao todo, 6.835,1 quilos de maconha, totalizando aproximadamente 6,8 toneladas do entorpecente. Nos três veículos apreendidos, a polícia também encontrou três pistolas.Os motoristas foram presos por tráfico de drogas e foram encaminhados junto com a droga para a Delegacia de Polícia Federal de Rio Preto. O caso segue sendo investigado.*Diário da Região