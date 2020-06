Doações de alimentos para a Santa Casa de Votuporanga podem acontecer durante todo o mês

publicado em 16/06/2020

(Foto: Reprodução/Santa Casa de Votuporanga)

Álvares Florence tem, em sua característica principal, a solidariedade. Os voluntários realizam há cinco anos uma ação em prol da Santa Casa de Votuporanga, referência para toda a região. E nem mesmo o Coronavírus impede a população de ser generosa e de demonstrar amor ao próximo.Neste mês, ocorre a quinta edição do Arrastão do Bem. A campanha busca arrecadar alimentos para o Hospital, principalmente os itens considerados de primeira necessidade como arroz, feijão, açúcar, óleo e macarrão.Os moradores podem deixar seus mantimentos em caixas de papelão identificadas no Centro de Saúde “Nelson do Valle” e na Estratégia de Saúde da Família (ESF) “Argemiro Pimenta”. “Estamos percorrendo toda a cidade com carro de som para convidar a população a participar. Muitos já estão aderindo, o que nos deixa ainda mais motivados”, contou a coordenadora Rosilda Batista da Silva.Rosilda disse ainda que, no fim deste mês, a comissão de voluntários avalia a possibilidade de percorrer as casas de Álvares Florence e do Distrito Boa Vista dos Andradas. “Estamos definindo ainda, mas iremos seguir todas as recomendações do Ministério da Saúde. A princípio, nossa ideia é de que a comunidade poderá deixar o alimento na frente de casa, para facilitar a logística e, principalmente, não prejudicar o isolamento social”, destacou.Rosilda ressaltou a importância de colaborar. “O Hospital é nossa referência de atendimento e, neste momento de pandemia, é fundamental contribuir. Toda cidade está engajada em fazer o bem. Queremos ajudar quem nos atende tão bem”, frisou.O nutricionista da Santa Casa, João Carlos Bragato, explicou a escolha dos alimentos. “Servimos 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes e estes mantimentos são fundamentais na elaboração dos cardápios”, disse.O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, valorizou a iniciativa. “Álvares Florence é um grande parceiro, sempre envolvido na rotina do Hospital. Agradecemos os voluntários, a Prefeitura e Câmara que apoiam a ação e, principalmente, todos que ajudaram. Cada colaboração reflete diretamente no atendimento a milhares de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS)”, finalizou.