publicado em 22/05/2020

(Foto: Prefeitura Municipal de Valentim Gentil)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brNo início da tarde desta sexta-feira (22), a Prefeitura Municipal de Valentim Gentil, por meio da Secretaria de Saúde confirmou o quinto caso positivo do novo coronavírus no município.Segundo informações da pasta, a paciente é uma mulher de 29 anos não está internada, segue em isolamento domiciliar e sendo monitorada pela equipe da Secretaria. Todos os cinco casos foram confirmados por exames laboratoriais. Atualmente quatro exames seguem em análise.O primeiro caso confirmado em Valentim foi no início do mês de abril, um homem de 70 anos que chegou a estar internado na Santa Casa de Votuporanga, recebeu alta e estava estável, cumprindo isolamento social.Além disso, a cidade contabiliza 19 casos sendo monitorados, 18 casos descartados e 66 pacientes com sintomas gripais que estão cumprindo o isolamento social.