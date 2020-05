Itens são doados na praça central e na avenida Expedicionários

publicado em 06/05/2020

A Prefeitura de Fernandópolis implantou na manhã desta terça-feira, 05, dois varais solidários de máscaras de proteção facial de tecido, para ajudar a população no combate ao novo coronavírus (Covid19). Foram disponibilizadas mil máscaras para distribuição gratuita aos moradores.Os varais foram colocados em dois pontos de grande circulação de pessoas, na praça Joaquim Antônio Pereira e avenida Expedicionários Brasileiros, no Centro da cidade. Apenas as pessoas sem máscaras podem pegar o item de proteção. As máscaras são entregues embaladas, já esterilizas e com um informativo sobre como devem ser lavadas, conservadas e utilizadas.“A Prefeitura de Fernandópolis já vem fazendo um trabalho de distribuição de máscaras por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, mas percebemos que muitas pessoas ainda saem sem elas, por isso resolvemos implantar os dois varais para ajudar a população”, explicou o prefeito André Pessuto.*Região Noroeste