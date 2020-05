Prefeitos que representam as regiões administrativas participaram de reunião virtual com o Governo

publicado em 27/05/2020

Prefeitos que representam as regiões administrativas participaram de reunião virtual com o Governo (Foto: Reprodução/Cidadão Net)

Após participar de teleconferência com o governador João Doria (PSDB) nesta terça-feira, 26, o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo (MDB), afirmou que o tucano vai anunciar a abertura de alguns serviços a partir do dia 1º de junho — o período da quarentena atual termina no dia 31 deste mês. Doria vai divulgar nesta quarta-feira, 27, a flexibilização de setores da economia, sem adiantar quais serão no encontro que teve com os prefeitos.Edinho cobrou maior autonomia para que os prefeitos — na região administrativa de Rio Preto são 102 municípios — definam pontos da flexibilização do comércio, conforme previsto em plano regional."Reitero ao governador João Dória, ao Secretário de Desenvolvimento Regional (Marco Vinholi) e ao vice-governador Rodrigo Garcia, o pedido de autonomia aos prefeitos para que possam fazer a retomada da economia com responsabilidade e respeito à ciência e à medicina", afirmou o prefeito.A decisão do tucano acontece no momento em que prefeitos da região de Rio Preto alegam estar sendo pressionados por empresários, que estão com suas lojas fechadas desde a segunda quinzena de março.Entre os pré-requisitos que serão levados em consideração pelo governador estão o isolamento social com índice de 55%, o número de casos em queda durante 14 dias e a ocupação dos leitos das Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) inferior a 60%. Edinho cobra flexibilização com isolamento mínimo de 50%, ou seja, cinco pontos percentuais abaixo do estabelecido pelo Estado."A secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado, Patrícia Ellen, durante sua participação afirmou que o plano será dividido em cinco fases, sendo a primeira a mais restritiva e a quinta a mais liberal. Cada fase obedecerá a critérios pré-estabelecidos pelo Estado e que serão divulgados pelo governador João Dória pelas redes sociais e transmitida pela TV Cultura. A expectativa é de que o novo plano de flexibilização passe a valer a partir do dia 1° de junho, segunda-feira", consta em nota.O governador João Doria vai anunciar a chamada "quarentena inteligente" que levará em consideração os planos regionais apresentados pelos prefeitos que participam do conselho municipalistas. O Estado foi dividido em 16 regiões administrativas.(Com Diário da Região)