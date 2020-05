O prefeito Caio Aoqui brigou na Justiça e conseguiu reabrir o seu comércio

publicado em 13/05/2020

Comércio de Tupã foi reaberto na Justiça (Foto: TupãCity)

Apesar do decreto estadual que prorrogou a quarentena até o fim do mês em todo o estado de São Paulo, o prefeito de Tupã, Caio Aoqui, conseguiu uma liminar no TJ (Tribunal de Justiça) que autorizou o início da flexibilização do comércio na cidade. A abertura gradual dos estabelecimentos foi iniciada na segunda-feira (11)

Em decisão do desembargador José Jacob Valente, o município conseguiu antecipação de tutela para permitir que pudesse editar atos normativos para disciplinar a suspensão e o retorno da atividade econômica, desde que pautados em dados estatísticos e científicos epidemiológicos reconhecidos pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde.

A retomada das atividades foi iniciada na segunda com a reabertura de salões de beleza e do comércio. No entanto, os comerciantes devem seguir uma série de recomendações: como o uso de máscaras e o respeito às orientações de segurança, higiene e distanciamento social previstas no decreto estadual, nas medidas no Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde.

A Prefeitura de Tupã estabeleceu o seguinte cronograma para retomada da economia:

Segunda-feira (11)

Salões de beleza – seguir todas recomendações gerais; atendimento individual com hora marcada por telefone ou internet; higienização em pentes, escovas, pincéis a cada cliente; uso de máscaras e capas descartáveis e está proibido o uso compartilhado de produtos que podem causar contágio.

Comércio e serviços – seguir todas recomendações gerais; horário especial para idosos das 8 às 10h; manuseio de dinheiro, cartões e outras formas de pagamento devem ser em área específica.

Quinta-feira (14)

Restaurantes, bares e lanchonetes – consumo no local até às 22h, depois somente delivery; self-service permitido somente se realizado pelos atendentes do estabelecimento; manter o ambiente o mais aberto possível; mesas com distanciamento de 1,5 metro; máximo 2 pessoas por mesas; exceto em caso de pessoas de convívio familiar; permanência no local somente no tempo de consumo; manuseio de dinheiro, cartões e outras formas de pagamento devem ser em área específica e funcionários que fazem esse recebimento não podem lidar com os alimentos ou produtos não embalados.

Sábado (16)

Reuniões religiosas, missas e cultos – a ocupação não deve exceder os 30% da capacidade máxima; respeitar o afastamento mínimo de 1,5 m entre as pessoas e não permitir a participação de pessoas que fazem parte do grupo de risco; proibido o contato físico entre as pessoas.

Segunda-feira (18)