publicado em 12/05/2020

Após operações policiais ocorridas no final do mês de abril e começo do mês de maio na cidade de Cosmorama que resultaram na apreensão de cerca de 18 kg de maconha e nas prisões de nove pessoas envolvidas no tráfico de drogas, as investigações apontaram que J.M.M, de 35 anos, era o responsável pelo envio da droga até aquela cidade. Então, nesta terça-feira (12), os policiais civis se deslocaram até a cidade de Frutal-MG onde localizaram o investigado e o prenderam, uma vez que pesava contra ele um mandado de prisão temporária.Ele foi conduzido até a sede da Dise em Votuporanga e após os trabalhos de Polícia Judiciária, foi conduzido a uma Unidade Prisional da região ficando à disposição da Justiça.