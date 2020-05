De acordo com policiais rodoviários, o motorista apresentou nervosismo ao ser abordado durante patrulhamento

publicado em 27/05/2020

Policiais Rodoviários apreenderam carga de 500 mil maços de cigarros contrabandeados em Rio Preto (SP) na manhã desta quarta-feira (27). (Foto: Reprodução/ G1/ Polícia Rodoviária Federal)

Policiais Rodoviários apreenderam carga de 500 mil maços de cigarros contrabandeados em Rio Preto (SP) na manhã desta quarta-feira (27). — Foto: Reprodução/ Polícia Rodoviária FederalUm homem de 36 anos foi preso por contrabando de cigarros no km 64 da Rodovia BR-153, próximo ao bairro Cidade Jardim, em São José do Rio Preto (SP), na manhã desta quarta-feira (27).De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, durante um patrulhamento, a equipe avistou um caminhão com carreta bitrem em manobra suspeita. Durante a abordagem, uma viatura da Polícia Militar Rodoviária passava pelo local e parou para auxiliar na vistoria.Na abordagem ao motorista, desconfiaram do nervosismo dele e, ao fiscalizar a carga, os policiais encontraram cerca de 500 mil maços de cigarros contrabandeados, cerca de mil caixas em um valor aproximado de R$ 1,5 milhão.O homem foi detido pelos policiais e deve responder por crime de contrabando.*G1