O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, entregou a proposta ao Governo do Estado representando toda região

publicado em 23/05/2020

Plano apresentado por Edinha Araújo

O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo (MDB), representando toda região, apresentou nesta sexta-feira, 22, o plano regional de flexibilização do comércio a integrantes do governo do Estado. Entre as medidas previstas pelo documento está a reabertura de shoppings e galerias para o atendimento ao público com utilização de 30% da capacidade de pessoas, caso a cidade consiga baixar do nível 3 para o 2 do controle da pandemia da Covid-19. Até o dia 31 de maio, porém, nada muda por conta da quarentena estabelecida pelo governador João Doria (PSDB).

De acordo com o documento, as lojas de variedades, lojas de departamentos e magazines também poderão reabrir a partir do dia 1º de junho se o plano for aceito pelo Estado, mas esse tipo de comércio deverá reduzir o atendimento ao público a 10% de sua capacidade. A proposta prevê ainda que restaurantes e similares atendam ao público no local com 30% da capacidade para manter as medidas de distanciamento social.

Com relação aos salões de cabeleireiros, manicure, pedicure, barbeiros, academias e outras atividades físicas, o plano propõe o atendimento individual e agendado. O mesmo vale para o comércio de veículos automotores, com a recomendação de atender um cliente em cada sala.

As informações previstas no plano são válidas para 102 municípios que formam a região administrativa de Rio Preto. Ou seja, as prefeituras de cidades da região também poderão impor restrições de dias e horários de funcionamento ao comércio e serviços.

"As atividades estão sujeitas a restrições de dias e horários de funcionamento, para possibilitar a flexibilização do maior número de estabelecimentos. Restrições de dias referem-se à abertura ou não aos fins de semanas e restrições de horários, de 6 horas por dia, escalonadas, ou das 10h às 14h e 19h às 23h, para os estabelecimentos do ramo de alimentação", consta no plano regional.

Além disso, o plano prevê cinco etapas, em que a primeira diz respeito à abertura total, com medidas de distanciamento e de prevenção, e a quinta representa o "lockdown", que é o fechamento total das atividades comerciais. Atualmente, a região está na fase 3 — que autoriza o funcionamento de serviços essenciais, seguindo regras previstas no decreto do governo do Estado de São Paulo.

Nesta sexta, Edinho apresentou a proposta para os secretários estadual de Transportes, João Octaviano, e de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi. As informações serão analisadas pelo Comitê de combate ao coronavírus e, na terça-feira, 26, os prefeitos das 16 regiões administrativas se reúnem com o governador João Doria (PSDB), que não participou do encontro desta sexta, conforme estava previsto.

Critérios

O plano regional foi elaborado pelo Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus e a secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Rio Preto. Entre os 5 níveis são levados em consideração pelo grupo técnico "o número de síndromes gripais leves e graves, casos de Covid, ocupação de leitos em UTIs e a garantia de EPIs (Equipamento de Proteção Individual) e quantidade de profissionais de saúde na ativa".

A ideia de Edinho e reduzir a situação de Rio Preto para o nível 2, que prevê a reabertura de alguns segmentos da economia. O prefeito "defendeu mais uma vez a autonomia dos prefeitos e a regionalização da flexibilização da economia de acordo com a situação em cada local".

"Defendo a autonomia dos municípios e criamos um plano de trabalho com perspectiva na retomada da economia respeitando as decisões técnicas da ciência e da medicina. O plano foi definido pelo comitê com critérios seguros para que não haja descontrole no enfrentamento da pandemia", afirmou Edinho durante teleconferência.

Pressionado por empresários, o emedebista defendeu a retomada de setores da economia que "já vem sofrendo com quase 70 dias de isolamento social possam ser contemplados com a volta ao trabalho".

De acordo com o secretário de Saúde, Aldenis Borim, "é facultado aos prefeitos da região aderir ao plano de acordo com a realidade local de cada município, condicionada a decisão do governo do Estado de regionalizar as decisões contidas em um futuro novo decreto". Edinho atendeu aos pedidos de colegas da região para pedir ao governo do Estado a flexibilização de setores do comércio.

Isolamento

Edinho afirmou que um dos principais critérios utilizados pelo governo do Estado que possibilitará ou não a abertura de segmentos da economia é o índice de isolamento social de 55%. O prefeito de Rio Preto defende que a flexibilização possa ser feita a partir de 50%.

De acordo com Vinholi e o vice-governador Rodrigo Garcia, outros dois pré-requisitos exigidos para conseguir colocar em prática o chamado dia "D" é conseguir manter o número de casos da Covid-19 em baixa por 19 dias, além da ocupação de leitos de UTI ficar abaixo dos 60%. Os prefeitos tentam reduzir os patamares dessas exigências argumentando que a situação da região de Rio Preto é diferente em relação a região metropolitana e a capital.

"Estamos mais próximos de chegarmos no nível 2, que permite uma flexibilização maior, mas podemos fazer um esforço final para aumentar nossos níveis de isolamento e chegarmos ao dia 1° de junho, quando termina o decreto do governador, em condições de retomar atividades econômicas indispensáveis para a vida do cidadão", afirmou o Edinho.

