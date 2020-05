Ele se apresentou oficialmente prestando contas da atividade policial do mês de maio para toda a população

publicado em 28/05/2020

Tenente Coronel Valdeci Silva Junior, assume o comando do 16º Batalhão do Interior (Foto: Reprodução/CidadãoNet)

O Tenente Coronel Valdeci Silva Junior, assumiu o comando do 16º Batalhão do Interior. Ele se apresentou oficialmente prestando contas da atividade policial do mês de maio para toda a população. Segundo o Tenente Coronel, o 16º BPM/I representa a organização policial militar do Estado de São Paulo com maior área de atuação.São aproximadamente 11.100 quilômetros quadrados onde residem cerca de 447.581 mil habitantes em 49 municípios. Entre eles, Fernandópolis, Populina, Turmalina, Meridiano, Macedônia, Mira Estrela, São João das Duas Pontes, Pedranópolis, Guarani D'Oeste, Indiaporã, Ouroeste, Estrela D'Oeste, Jales, Vitória Brasil, Santa Salete, Dirce Reis, Aspásia, Mesópolis, Urânia, Dolcinópolis, São Francisco, Pontalinda, Paranapuã, Palmeira D'Oeste, Votuporanga, Nhandeara, Floreal, Monções, Sebastianópolis do Sul, Macaubal, Valentim Gentil, Santa Fé do Sul, Nova Canaã Paulista, Rubinéia, Santana da Ponte Pensa, Santa Clara D'Oeste, Santa Rita D'Oeste, Três Fronteiras, Marinópolis, Aparecida D'Oeste, Santa Albertina, Cardoso, Parisi, Pontes Gestal, Álvares Florence, Américo de Campos, Cosmorama e Riolândia.O novo Comandante destacou o potencial econômica da região por meio das áreas da agropecuária, industrial e comercial, descrevendo-a como um importante polo de desenvolvimento comercial, além de abrigar eventos de visibilidade nacional como o Sonho de Natal em Santa Fé do Sul e o Bloco OBA em Votuporanga. Para ele, tais características estimulam o crescimento populacional e o desenvolvimento econômico o que faz necessária a presença de homens e mulheres comprometidos com a segurança pública a fim promoverem o restabelecimento da ordem e paz social.O batalhão assumido pelo Tenente Coronel Valdeci Silva Junior possui sede na cidade de Fernandópolis com unidades em todas as cidades citadas. Existem ainda, mais cinco companhias operacionais alocadas nas cidades de Fernandópolis, Jales, Votuporanga, Santa Fé do Sul e Cardoso que contam com a força de trabalho e dedicação de quase 600 profissionais entre homens e mulheres.No balanço apresentado pelo Tenente Coronel, de primeiro de maio até esta quarta-feira, 27, foram atendidas 3.288 ocorrências. No quadro de profissionais, 6.304 policiais atuaram em escalas de serviço, 459 condições a órgãos policiais, 4.956 buscas pessoais, 14 conduções a hospitais, 348 atendimentos em ocorrências de acidente de trânsito, 1.167 autuações de trânsito, 114 veículos recolhidos, 2.058 condutores fiscalizados, 38 flagrantes de tráfico de drogas que resultou na apreensão de 12,558 kg de entorpecentes, 80 infratores da lei presos em flagrante, 03 armas de fogo apreendidas, 15 armas brancas apreendidas e 11 veículos recuperados.Segundo o Tenente Coronel, os números acima representam a importância da força de trabalho que nesse momento revigora-se com a chegada do novo comandante, o qual compromete-se a manter a elevada produtividade operacional e a mantença dos baixos índices criminais.(Com CidadãoNet)