Rafael Gonçalves Abdala e Débora Emi Yamamoto celebraram a união em uma cerimônia restrita, em São José do Rio Preto (SP), por causa da pandemia de coronavírus

publicado em 08/05/2020

O tradicional véu da noiva precisou ser acompanhado por uma máscara. O número de convidados foi drasticamente reduzido. Mas foi dessa maneira que um casal de São José Rio Preto (SP) decidiu realizar uma cerimônia de casamento durante a pandemia do coronavírus.O administrador Rafael Gonçalves Abdala e a advogada Débora Emi Yamamoto ouviram a frase "até que a morte os separe" no último sábado (2). A união foi realizada em uma igreja do município e contou com transmissão pela web para os parentes que não puderam comparecer por causa do distanciamento social..O casal afirma que o namoro durou cinco anos e o pedido de casamento foi feito em setembro do ano passado. Desde então, ambos desejavam que o casamento fosse realizado em 2 de maio.“Estávamos com a data marcada desde setembro do ano passado. Iríamos fazer uma cerimônia e um jantar, mas tivemos que cancelar e avisar os convidados", afirma Rafael.Contudo, o casamento foi remarcado depois de o casal ficar sabendo que o cartório havia retomado o atendimento ao público. Os dois, então, começaram a se reorganizar sabendo que a cerimônia não poderia ter aglomeração e que teriam de usar máscara.“Eu estava bem preocupada com essa ideia. Achei que não iria dar certo. Pensei que a maquiagem estragaria com a máscara, mas foi dando certo e tudo se encaixou”, diz Débora.CerimôniaRafael conta que as 14 pessoas que participaram da cerimônia, entre parentes, pastor e fotógrafos, usaram máscaras e respeitaram o distanciamento preconizado pelo Ministério da Saúde. Para os que não puderem participar, houve a transmissão online.Em Rio Preto, um decreto permite realização de cultos religiosos, desde que obedeça as questões de combate ao coronavírus.“O casamento foi o que a gente sempre quis. Ele foi melhor do que esperávamos. Teve um charme todo diferente. Nós valorizamos mais as presenças, os olhares e as intenções das pessoas”, explica Rafael.“Apesar de tudo que estamos passando, a nossa vontade era de permanecer juntos. Sempre tivemos na nossa cabeça que o momento era entre nós. O casamento não está na festa, na cerimônia, mas sim nos nossos corações e na ligação que criamos”, complementa.*G1.com