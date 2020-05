Segundo os policiais, motociclista bateu de frente com um carro que seguia na direção oposta. Polícia vai investigar as causas do acidente

publicado em 04/05/2020

Um homem de 28 anos morreu em um acidente de trânsito na noite deste domingo (3), na Rodovia Senador Teotônio Vilela, perto de Birigui (SP).De acordo com a polícia, a vítima é Wesley Alexandre Ferreira da Silva e ele estava em uma moto, seguindo no sentido Birigui a Araçatuba.Segundo os policiais, ele bateu de frente com um carro que seguia na direção oposta. Wesley morreu no local. O motorista do carro não se feriu e a polícia vai investigar as causas do acidente.*G1.com