publicado em 26/05/2020

Até o momento, Monções contabiliza dois casos positivos da doença (Foto: Olhar Digital)

A Secretaria da Saúde de Monções confirmou a primeira morte por coronavírus na cidade. A paciente é uma idosa de 89 anos, com comorbidades, que estava internada no Hospital Austa em Rio Preto.De acordo com a pasta, a idosa de 89 anos tinha problemas cardiovasculares e após ter sintomas de Covid-19 foi levada para um hospital de Rio Preto. Entretanto, ela não resistiu e morreu no último domingo, 24 após testar positivo para doença. A idosa de 89 anos foi sepultada no Cemitério Municipal de Monções, seguindo os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde.Até o momento, Monções contabiliza dois casos positivos da doença, sendo um da idosa que morreu e outro do cuidador que tratava dela e que também testou positivo para Covid-19.*Diário da Região