Projeto movido pela concessionária AB Triângulo do Sol, responsável por 442 km de rodovias, incluindo a Washington Luís (SP-310) mensalidades na região

publicado em 04/05/2020

(Foto: Triângulo do Sol)

Com o apoio da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a AB Triângulo do Sol prossegue com ações para ajudar os caminhoneiros que estão nas estradas colaborando com o país durante a pandemia de covid-19.Desde o início do período de quarentena instituído pelo governo do estado de São Paulo, mais de seis mil motoristas profissionais foram atendidos pelas equipes da concessionária, por meio da distribuição de kits alimentação e de higiene, aferição da temperatura corporal e esclarecimentos sobre o novo coronavírus.Os caminhoneiros podem retirar os kits em quatro bases operacionais, 24 horas por dia, e em duas áreas de descanso, das 19h30 às 21h30, conforme localizações abaixo:Base operacional em Ibaté – km 253+960, pista NorteÁrea de descanso em Araraquara – km 291, pista SulBase operacional em Taquaritinga – km 325+630, pista NorteBase operacional em Catanduva – km 384+400, pista SulÁrea de descanso em São José do Rio Preto – km 407+600, pista SulBase operacional em São José do Rio Preto – km 443+300, pista SulA concessionária também continua disponibilizando álcool gel dentro de dispensadores fixados do lado de fora das cabines de cobrança, para que caminhoneiros e outros condutores higienizem as mãos ao passarem pelas praças de pedágio. Cerca de mil litros do antisséptico já foram disponibilizados. Além disso, em todas as bases operacionais há álcool gel e sabonete nos banheiros para livre utilização dos usuários das rodovias. E nas duas áreas de descanso, os caminhoneiros podem lavar as mãos com sabonete e ainda tomar banho.Outra importante iniciativa da AB Triângulo do Sol, para contenção do novo coronavírus e apoio aos caminhoneiros, foram as parcerias firmadas com operadoras de sistema automático de cobrança para distribuição de tags. Ao adotar esse dispositivo para pagamento da tarifa, o motorista elimina qualquer interação com o agente de pedágio e torna a viagem mais rápida. Desde o final de março, foram distribuídos cerca de mil tags gratuitos, com isenções da taxa de adesão e das três primeiras mensalidades.No momento, está ocorrendo distribuição e ativação de tags da Sem Parar em dois pontos do trecho administrado pela AB Triângulo do Sol:Rodovia Washington Luis (SP-310), km 282+400, em AraraquaraRodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), km 357, em Taiúva