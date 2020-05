Pedro possui seis anos de idade e sofre com a doença Epilepsia Gelástica desde os dois

publicado em 28/05/2020

(Foto: Arquivo Pessoal/A Cidade)

Lara Giolo

Estagiária sob supervisão

Neste fim de semana, váriaslives beneficiarão a cirurgia do Pedro que possui apenas seis anos de idade. O menino faz acompanhamento desde os dois anos, pois sofre com uma doença rara chamada Hermatoma Hipotalâmico, conhecida como Epilepsia Gelástica. Devido a isso, Pedrinho tem crises de risos sem controle a qualquer momento, chegando até perder o sentido quando se recupera. Ele sempre tomou remédios, fez e refez vários exames e passou por muitos médicos excelentes, mas nenhum com especialização na doença.

Por meio de outras famílias com crianças na mesma situação, Nathani Rodrigues, mãe de Pedro, descobriu um médico de Porto Alegre, que atende a esses casos. Ela enviou exames do filho para análise, porém o tumor do Pedro está localizado em uma região delicada do cérebro. Devido a isso, o médico encaminhou o menino para um centro especializado na França, por conta da tecnologia e os recursos serem mais avançados.

Todos abraçaram a causa de Pedrinho, para arrecadar as despesas com a cirurgia e a viagem. Tudo ficava em torno de R$ 200 mil, hoje, devido à pandemia e o aumento do valor do Euro, essa quantia é insuficiente.

Os cantores da região se sensibilizaram com a necessidade de Pedrinho e decidiram fazer lives em prol à cirurgia do pequeno. Fernando Marques, Benício e Benjamim, Bruno Henrique e Luan, Gabi Viola e Jhony Chaves e Rodolfo são os que destinarão arrecadações aogaroto.

Fernando Marques fará sua live no dia 30 de maio às 16h, pelo YouTube, Instagram e Facebook e não deixou de pedir o apoio de todos que o acompanha. “No momento não consigo ajudar financeiramente até por que a minha profissão foi muito afetada com essa pandemia como várias outras, mas graças a Deus tem muita gente que me acompanha, e tenho certeza que grande parte dessas pessoas vão poder ajudar. Acho que é a hora da gente ser mais humano e ajudar quem está precisando de verdade. Fico muito feliz por conseguir ajudar de alguma forma”, ressaltou.

A dupla Bruno Henrique e Luan, estarão ao vivo pelo YouTube e Facebook no dia 31 de maio às 11h e também não deixaram de dar aquele simples recado que faz toda diferença. “Nós dois temos filhos e isso nos sensibilizou. Nós sabemos que nossa atitude é pequena, mas acho que é das pequenas coisas que nascem às grandes. Esperamos que pelo menos dessa iniciativa, desperte no pessoal um sentimento de ajuda, pois o foco principal não é nem a música e simque o recado do amor ao próximo chegue a mais pessoas”.

A ação chegou até em Jaboticabal-SP, onde Gabi Viola fará a sua live dia 30 de maio às 20h30 pelo Facebook da Vereadora da cidade, Delma Franchini. “É uma honra para mim,poder estar ajudando o Pedrinho da forma que eu mais amo que é cantar. Quando a minha Tia Delma me fez o convite fiquei muito feliz e não pensei duas vezes em ajudar”, disse Gabi.

As duplas Jhony Chaves e Rodolfo e Benicio e Benjamim, farão a live juntos, no dia 30 de maio às 18h pelo YouTube e Instagram. O organizador Pedro Silva disse que toda arrecadação será encaminhada diretamente para a conta do Pedrinho. “Vamos continuar nessa luta por uma boa causa”. Ele ainda acrescentou que após a pandemia, eventos já estão marcados em parceria com a Prefeitura de Cosmorama para destinar a renda ao Pedrinho.