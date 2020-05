O exame detecta se a pessoa foi infectada pelo vírus

publicado em 27/05/2020

O exame IgG é pago; valor é de R$ 250 (Foto: Divulgação/Hospital de Base)

O HLab, laboratório de análises clínicas do Hospital de Base de Rio Preto, começou a fazer o exame particular que detecta a presença do anticorpo IgG para o coronavírus. O exame, que custa R$ 250, caso dê positivo para a Covid-19, comprova que a pessoa foi infectada pelo vírus, mas que, por possuir anticorpos, tem possibilidade de ser imune a um novo contágio.Diferente do exame PCR, o paciente deve procurar realizar o exame após 14 dias dos primeiros sintomas do vírus. Isso porque a produção de anticorpos pelo organismo só ocorre depois deste período, após a exposição ao coronavírus. Se realizado fora deste prazo, o teste de sorologia pode apresentar resultado falso negativo. Ele é feito a partir da amostra de sangue do paciente e seu resultado estará à disposição do paciente em, no máximo, 2 dias úteis.O laboratório ressalta que nem todas as pessoas que têm a Covid-19 desenvolvem anticorpos detectáveis, ou seja, pode ser que o paciente realize o exame IgG, ele dê negativo, mas do PCR confirma o vírus.Devido às medidas de contenção e prevenção tomadas durante o período de pandemia, este exame é realizado exclusivamente através de agendamento prévio pelo telefone do HLab (17) 3201-5240.