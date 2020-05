Confira orientações do Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome) para se tornar um doador

publicado em 19/05/2020

A ação em parceria com uma indústria da cidade, conseguiu mais de 500 novos doadores cadastrados em Rio Preto (SP) (Foto: Reprodução/TV TEM)

O hemocentro de São José do Rio Preto (SP) realizou uma ação em parceria com uma indústria da cidade para aumentar o número de doadores cadastrados de medula óssea.A ação tem o intuito de estimular os funcionários a realizar o cadastro no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome). Além do cadastro, o hemocentro já fez a coleta do material dos novos doadores.Com essa ação, o cadastro conseguiu 505 novos doadores, assim como o banco de sangue, o setor de doação de medula óssea também sofre quedas no período de pandemia. Por isso é preciso conscientizar a população da importância em se manter as doações.Confira as orientações para se tornar um doador de medula óssea:Procure o hemocentro do seu estado e agende uma consulta de esclarecimento ou palestra sobre doação de medula óssea.O voluntário à doação irá assinar um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), e preencher uma ficha com informações pessoais. Será retirada uma pequena quantidade de sangue (10ml) do candidato a doador. É necessário apresentar o documento de identidade.O seu sangue será analisado por exame de histocompatibilidade (HLA), um teste de laboratório para identificar suas características genéticas que vão ser cruzadas com os dados de pacientes que necessitam de transplantes para determinar a compatibilidade.Os seus dados pessoais e o tipo de HLA serão incluídos no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome).Quando houver um paciente com possível compatibilidade, você será consultado para decidir quanto à doação. Por este motivo, é necessário manter os dados sempre atualizados.Para seguir com o processo de doação serão necessários outros exames para confirmar a compatibilidade e uma avaliação clínica de saúde.Somente após todas estas etapas concluídas o doador poderá ser considerado apto e realizar a doação.*G1.com