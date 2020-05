Valor do teste é de R$ 250 e verifica se a pessoa possui anticorpos contra a doença

publicado em 25/05/2020

Exame é feito a partir da amostra de sangue do paciente (Foto: Divulgação)

O laboratório de análises clínicas do Hospital de Base de Rio Preto (HLab) começa a fazer, a partir desta terça (26), exame particular que detecta a presença do anticorpo IgG para o novo coronavírus. O exame IgG, caso resultado positivo, comprova que a pessoa foi infectada pelo vírus, mas que, por possuir anticorpos, tem grande possibilidade de ser imune a novo contágio. A eficácia do exame é de 99%.O exame, chamado de sorologia, deve ser realizado pelo menos 14 dias após o aparecimento dos sintomas característicos da Covid-19. Isso porque a produção de anticorpos pelo organismo só ocorre depois deste período, após a exposição ao coronavírus. Se realizado fora deste prazo, o teste de sorologia pode apresentar resultado falso negativo."A interpretação do resultado deve ser feita com cautela e levando em consideração os sintomas do paciente, o histórico clínico e os resultados obtidos do exame”, ressalta Maria Gabriela de Lucca, médica coordenadora do HLab.O exame, que custa R$ 250, é feito a partir da amostra de sangue do paciente e seu resultado estará à disposição do paciente em, no máximo, 2 dias úteis.Nem todas as pessoas que têm infecção pelo novo coronavírus desenvolvem anticorpos detectáveis pelas metodologias disponíveis, principalmente aquelas que apresentam quadros com sintomas leves ou não apresentam nenhum sintoma. Desse modo, podem haver resultados negativos na sorologia mesmo em pessoas que tiveram Covid.Devido às medidas de contenção e prevenção tomadas durante o período de pandemia, este exame é realizado exclusivamente através de agendamento prévio pelo telefone do HLab (17) 3201-5240.*DL News